Epic Games gizemli oyun ne? 13 Aralık Epic Games gizemli oyun belli oldu mu, sızdırıldı mı?
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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Epic Games gizemli ücretsiz oyun ne? (13 Aralık) | Epic Games yılbaşına kadar 17 oyunu ücretsiz olarak verecek. 13 Aralık’ta ilk gizemli oyun Epic Games kullanıcıları için ücretsiz olarak satın alınabilir olacak. Peki Epic Games gizemli oyun nedir? İşte 13 Aralık Epic Games gizemli oyun hakkında bilinenler…
Epic Games gizemli oyun nedir? 13 Aralık’tan yılbaşına kadar 17 oyunu ücretsiz olarak vermeye hazırlanan Epic Games’in ilk gizemli oyunu hangi oyun merak ediliyor. İşte detaylar…
EPIC GAMES GİZEMLİ OYUN NE?
Epic Games’in yılbaşına kadar vereceği 17 ücretsiz oyunun ilk 13 Aralık’ta erişilebilir olacak. 13 Aralık’ta Epic Games’in vereceği ilk oyunun gizemi henüz çözülemedi. Oyunun hangi oyun olduğu 13 Aralık’ta öğrenilebilecek.
Epic Games'te şu anda GigaBash ve Predecessor oyunları ücretsiz olarak verilmektedir. Oyunlar 13 Aralık 2023 saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak alınabilir.
EPIC GAMES 2022’DE HANGİ OYUNLARI VERMİŞTİ?
Epic Games geçen sene Aralık ayında şu oyunlar ücretsiz olarak vermişti:
- 28 Aralık - 29 Aralık 2022: Mortal Shell
- 27 Aralık - 28 Aralık 2022: Severed Steel
- 26 Aralık - 27 Aralık 2022: F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch
- 25 Aralık - 26 Aralık 2022: Death Stranding
- 24 Aralık - 25 Aralık 2022: Metro Last Night Redux
- 23 Aralık - 24 Aralık 2022: Encased
- 22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout Tactics: Brotherhood of Steel
- 22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game
- 22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game
- 21 Aralık - 22 Aralık 2022: LEGO Builder's Journey
- 20 Aralık - 21 Aralık 2022: Wolfenstein: The New Order
- 19 Aralık - 20 Aralık 2022: Them's Fightin' Herds
- 18 Aralık - 19 Aralık 2022: Sable
- 17 Aralık - 18 Aralık 2022:Costume Quest 2
- 16 Aralık - 17 Aralık 2022: Horizon Chase Turbo
- 15 - Aralık - 16 Aralık 2022: Bloons TD 6
- 8 Aralık - 15 Aralık 2022: Saints Row IV Re-Elected
- 8 Aralık - 15 Aralık 2022: Wildcat Gun Machine
Geçen seneki oyunlar çokta etkileyici değildi bu sene de bir şey beklemeyin derim
Gizem yaratıyorlarsa büyük bir oyun olmasını bekliyorum umarım öyledir