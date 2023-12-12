Epic Games gizemli oyun ne? 13 Aralık Epic Games gizemli oyun belli oldu mu, sızdırıldı mı?

12 Aralık 2023 15:54 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 15:56

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Epic Games gizemli oyun nedir? 13 Aralık’tan yılbaşına kadar 17 oyunu ücretsiz olarak vermeye hazırlanan Epic Games’in ilk gizemli oyunu hangi oyun merak ediliyor. İşte detaylar…

EPIC GAMES GİZEMLİ OYUN NE?

Epic Games’in yılbaşına kadar vereceği 17 ücretsiz oyunun ilk 13 Aralık’ta erişilebilir olacak. 13 Aralık’ta Epic Games’in vereceği ilk oyunun gizemi henüz çözülemedi. Oyunun hangi oyun olduğu 13 Aralık’ta öğrenilebilecek.

Epic Games'te şu anda GigaBash ve Predecessor oyunları ücretsiz olarak verilmektedir. Oyunlar 13 Aralık 2023 saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak alınabilir.

EPIC GAMES 2022’DE HANGİ OYUNLARI VERMİŞTİ?

Epic Games geçen sene Aralık ayında şu oyunlar ücretsiz olarak vermişti: