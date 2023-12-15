Epic Games içerik üreticisi kodu nedir, ne işe yarar? İçerik üretici kodu nasıl alınır, kodları nelerdir?

15 Aralık 2023 15:40 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 15:43

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Epic Games içerik üreticisi kodu ne işe yarar? Epic Games içerik üreticisi kodunu oyun satın alımlarında fark etmişsinizdir. Peki nedir bu Epic Games içerik üretici kodu? Açıklayalım.

EPİC GAME İÇERİK ÜRETİCİSİ KODU NEDİR, NASIL ALINIR?

Epic Games içerik üreticisi kodu, Epic Games'in içerik üreticilerini desteklemek için oluşturduğu bir programdır. Bu program kapsamında, içerik üreticileri, kendi içeriklerini satın alan veya satın alan kişilere indirim sağlayan bir kod üretebilirler.

İçerik üreticisi kodu almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1 - Epic Games web sitesine gidin ve hesabınıza giriş yapın.

2 - Hesap Yönetimi sayfasına gidin.

3 - İçerik Üreticilerini Destekleme sekmesine tıklayın.

4 - "İçerik Üreticisi Kodu Oluştur" düğmesine tıklayın.

5 - Kodu istediğiniz şekilde özelleştirin.

6 - "Oluştur" düğmesine tıklayın.

Oluşturduğunuz kod, hesabınıza bağlı olacaktır. Kodu kullanmak için, Epic Games web sitesinde veya mağaza uygulamasında satın alma işlemi sırasında kodu girmeniz gerekir.

İçerik üreticisi kodu oluşturmak için aşağıdaki şartları karşılamanız gerekir:

- 18 yaşından büyük olmanız gerekir.

- Geçerli bir Epic Games hesabı sahibi olmanız gerekir.

- En az 1.000 takipçiye sahip bir sosyal medya hesabına sahip olmanız gerekir.

- Epic Games İçerik Üreticilerini Destekleme Programının koşullarını kabul etmeniz gerekir.

İçerik üreticisi kodu, Epic Games'in çeşitli oyunlarında ve ürünlerinde kullanılabilir. Örneğin, Fortnite, Rocket League, Unreal Engine ve Epic Games Store'da kullanılabilir.

İçerik üreticisi kodu, içerik üreticilerine gelir elde etmek ve takipçilerini teşvik etmek için harika bir yoldur.