INSTAGRAM GÖZDEN GEÇİR NE DEMEK? Yeni özellik tedirginlik getirdi! Instagram gözden geçir nedir?

Instagram gözden geçir ne demek? Instagram, META şirketi tarafından satın alındıktan sonra mühim değişikliklere gitti ve kullanıcıların güvenliğini artırmak adına yeni bir özellik ilave edildi: "Takip İstekleri Gözden Geçirme". Bu özellik, potansiyel dolandırıcılıkları engellemek ve kullanıcı odağını güçlendirmek gayesiyle hayata geçirildi. "Takip İstekleri Gözden Geçirme" özelliği, kullanıcılara gelen takip isteklerini daha dikkatli bir şekilde inceleme olanağı sunuyor. Bu, kullanıcıların istemeden dolandırıcılık veya istenmeyen içeriklere maruz kalma riskini azaltmayı hedefliyor. Gözden geçirme süreci, kullanıcıların istek gönderenin profiline daha yakından bakmalarına ve güvenliklerini artırmalarına olanak tanıyor. Bu yeni özellik, Instagram'ın kullanıcılarına daha güvenli bir sosyal medya deneyimi sunma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, takip isteklerini dikkatlice inceleyerek potansiyel riskleri önceden tespit edebilir ve bu sayede çevrimiçi güvenliklerini artırabilirler. Peki Instagram gözden geçir ne demek, amacı nedir ve nasıl kaldırılır? İşte tüm ayrıntılar.

INSTAGRAM GÖZDEN GEÇİR NE DEMEK?

Instagram üzerinden takip isteği ve ya mesaj atan kullanıcılara Onayla ve Sil butonu yenilendi. Artık Gözden Geçir ve Sil butonları yerini aldı. Instagram'da herhangi bir kullanıcının takip isteği ve ya mesajında 'gözden geçir' seçeneği çıktığında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Instagram'da yabancılara çok mesaj ve ya takip isteği atanların bu şekilde belirgin olacağı fark edildi.

DM İÇİN DE GÖZDEN GEÇİR ÖZELLİĞİ GELDİ

Aynı zamanda bu özellik DM gönderen hesaplar için de geçerli. Özellik kalp hırsızlığı gibi dolandırıcılıklara karşı da etkili bir önlem sağlıyor. Kullanıcılar takip isteği gönderen erkeklerin listesinde sıkça "Gözden geçir" ifadesiyle karşılaştıklarında bu durumu X (Twitter) gibi platformlarda paylaşıyor. Bu yeni özellik sayesinde dolandırıcıların ve partnerini aldatanların etkisi azalacak gibi görünüyor. Bu durum karşısında kullanıcılar çoğu "Erkolar kapatıldı!" diyerek bu güvenlik önlemini memnuniyetle ve gülerek karşılıyorlar.