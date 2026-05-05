Plastik atık sorununa çözüm arayan bilim insanları, çevre teknolojilerinde çığır açabilecek yeni bir malzeme geliştirdi. Yeni nesil bu “akıllı plastik”, istendiğinde kendi kendini tamamen yok edebiliyor.

Plastiklerin en büyük problemi, doğada yüzlerce yıl bozulmadan kalmaları. Ancak geliştirilen bu yeni materyal, kullanım ömrü boyunca dayanıklılığını korurken, istenildiği anda parçalanacak şekilde tasarlanmış durumda.

Sistemin arkasındaki en dikkat çekici detay ise biyoteknoloji kullanımı. Araştırmacılar, plastik yapının içine “uyku halinde” mikroorganizmalar yerleştiriyor. Bu mikroorganizmalar normal şartlarda uykuda kalırken, ısı veya kimyasal reaksiyon gibi belirli bir tetikleyici ile aktive oluyor ve plastiği parçalamaya başlıyor. Bu süreçte iki farklı enzim birlikte çalışıyor. İlk enzim plastik yapıyı küçük parçalara ayırırken, ikinci enzim bu parçaları moleküler seviyeye kadar indiriyor. Açıklamaya göre enzimler arasındaki işbirliği o kadar verimliydi ki klasik plastiklerde görülen mikroplastik oluşumu bile tamamen engellendi.

6 GÜNDE TAMAMEN YOK OLDU

Laboratuvar testlerinde oldukça çarpıcı sonuçlar elde edilmiş durumda. Biyolojik olarak parçalanabilir bir polimer olan polikaprolaktona yerleştirilen ve 50 derecelik bir besin çözeltisine maruz bırakılarak uyandırılan sporlar, parçalama sürecine başladı. Aktive edildikten sonra yaklaşık 6 gün içinde malzemenin tamamen yok olduğu belirtiliyor. Üstelik bu süreç sonunda geriye zararlı kalıntılar bırakmıyor. Araştırmanın bir diğer önemli yönü ise malzemenin günlük kullanım performansından taviz vermemesi. Yani bu çalışma polimere odaklanmış olsa da, benzer bir strateji tek kullanımlık günlük plastiklerde de kullanılabilecek. Bu da teknolojinin ambalajdan elektronik cihazlara kadar geniş bir kullanım alanı bulabileceğini gösteriyor.

HEDEF: ÖMRÜ PROGRAMLANABİLİR PLASTİK

Hedef ise ürünlerin ömrünü “programlanabilir” hale getirmek. Örneğin birkaç gün kullanılacak ambalajlar kısa sürede yok olurken, uzun ömürlü ürünler yıllarca dayanabilecek şekilde tasarlanabilecek.

DENİZLERDEKİ PLASTİK ATIKLAR YOK EDİLEBİLİR

Öte yandan teknoloji henüz erken aşamada. Araştırmacılar, özellikle denizlerde biriken plastikleri yok edebilecek tetikleme sistemleri üzerinde çalışıyor. Eğer bu sistemler geliştirilebilirse, küresel plastik kirliliğiyle mücadelede oyun değiştirici bir çözüm ortaya çıkabilir.

