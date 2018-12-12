İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Birol Topal ile avukatı hazır bulundu. Duruşmanın başlamasının ardından hakim, celse arasında müşteki Nıoon Sonthu’nın ifadesinin alındığı ve müştekinin şikâyetinden vazgeçtiğini kaydetti. Ara kararını açıklayan mahkeme, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimalini göz önüne alarak sanık Topal’ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme uzlaşma işlemlerinin yapılabilmesi için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini hükmederek duruşmayı erteledi.
Turisti taciz eden taksici serbest kaldı
12.12.2018 - 06:43 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 08:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da geçtiğimiz ay taksisine bindiği Tayland uyruklu kadın turisti taciz ederek dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan sürücünün 36 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : taciz eden taksici,turist,
593026 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/593026.aspx
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