Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Birol Topal ile avukatı hazır bulundu. Duruşmanın başlamasının ardından hakim, celse arasında müşteki Nıoon Sonthu’nın ifadesinin alındığı ve müştekinin şikâyetinden vazgeçtiğini kaydetti. Ara kararını açıklayan mahkeme, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimalini göz önüne alarak sanık Topal’ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme uzlaşma işlemlerinin yapılabilmesi için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini hükmederek duruşmayı erteledi.