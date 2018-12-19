Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorolojide havadaki nem oranının ölçülmesi için 83 yıl boyunca ‘saçlı higrograf’ kullanıldı. Meteoroloji Antalya 4. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya “Hava tahminlerini, bir yerin iklimini belirlemedeki en önemli parametrelerden olan havanın nemini ölçtüğümüz alet higrograf aletidir. Havanın nemini en hassas ürünlerden biri olan saç telini kullanarak ölçer. Bu alette nemi ölçmek için Fransız kadın saçı teli olarak bilinen uzun, kumral kadın saçı teli kullanılmaktadır” dedi. Higrograf ile neme karşı duyarlı olan ve yağdan tamamen arındırılan bir tutam saçla havadaki nem oranı belirleniyor. Değişen nem oranına göre uzayıp, kısalan saçın tepkileri, diyagramın üzerine kaydediliyor. Alman yapımı bu cihazın 1929 yılından 2012 yılına kadar kullanıldığını ifade eden Kaya “Artık modernize edilmiş elektronik nem ölçer cihazları kullanmaya başladık. Eski aletlerimizi kullanarak günde 24 veri alırken, yeni aletlerimizle günde 1.440 veri alabiliyoruz. Artık higrograf aletimizi rafa kaldırdık ve gelen ziyaretçilerimize daha önce meteorolojik ölçümlerimizi nasıl yaptığımızı göstermek için sergiliyoruz” diye konuştu.