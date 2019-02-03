Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz’in incisi olarak nitelendirilen Davraz’da yarıyıl tatilini fırsat bilen kayakseverler merkeze akın etti. Davraz Kayak Merkezi’nde son yağışlarla birlik kar kalınlığı en yüksek noktada 3 metreye kadar ulaştı.

Kış turizm sezonunda özellikle hafta sonları 15-20 binleri bulan ziyaretçi sayısına ulaşılan Davraz Kayak Merkezi’nde yarıyıl tatilinin son hafta sonunda sayı neredeyse 3 katına ulaştı. Merkezde konaklamalı ve günübirlik ziyaretçilerle birlikte sunulan otoparklar araçları almayınca, ziyaretçiler araçlarını yol kenarlarına park etmek zorunda kaldı.

Akdeniz Bölgesi’nin en büyük kayak merkezi olan ve Isparta’ya 26 kilometre uzaklıktaki merkezde kayak yapmanın keyfini çıkaran kayakseverler, Toros Dağları’nın zirvesinde 2635 rakımda kurulu olan Davraz Kayak Merkezi’nde unutulmaz anlar yaşadı.



Kar kalitesi bakımından Türkiye’deki en iyi merkezler arasında gösterilen Davraz Kayak Merkezi Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresinde Eğirdir ve Kovada Gölleri arasında yükselen bölgede yer alıyor. Davraz Dağı, Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi, coğrafi özellikleri ve kar kalitesi bakımından hemen hemen tüm doğa sporlarının yapılmasına da imkan sağlıyor. Mekanik tesisler bakımından saatte bin kişiyi taşıyabilen bin 211 metre ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda iki adet telesiyeje sahip olan merkez, ayrıca kayakçılar için saatte 800 kişiyi taşıyabilen 624 metre uzunluğunda bir adet teleski (T-Bar) ile 300’er metrelik 2 adet babylift ile de kayakçıların gözdesi durumunda yer alıyor. Amatör veya profesyonel tüm kayakçılara kuzey disiplini, Alp disiplini, tur kayağı ve snowboard yapma imkanı tanınan Davraz’da yaklaşık 30 kilometrelik 12 pist bulunuyor.

Merkezde son yağışlarla birlikte kar kalınlığı alt bölgede 170 santimetre, orta bölgede 2 metre ve en üst bölgede ise 3 metreye kadar ulaştı.

Davraz Kayak Merkezi’ndeki yarıyıl tatili yoğunluğunun sezon boyunca devam etmesi bekleniyor.