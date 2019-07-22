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Hava harekatıyla 8 terörist etkisiz hale getirildi
22.07.2019 - 18:22 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi."
Etiketler : msb,
638854 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/638854.aspx
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