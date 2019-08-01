Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya, nüfusun yaşlanmasıyla doğan nitelikli işgücü ihtiyacını yurt dışından karşılamak için yasa çıkardı. Söz konusu yasa 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek. Ancak yasa henüz yürürlüğe girmeden harekete geçen Sosyal Hayır Kurumu AWO ile İletişim ve Strateji Şirketi (PKS) işbirliği yaparak Türkiye’den sağlık elemanı getirmek için girişimlere başladı. Hürriyet'ten Ali Varlı'nın haberine göre Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) ile işbirliği yapan iki kurum, hasta ve yaşlı bakımı alanında çalışacak elemanlarla bu ay İstanbul’da işe alınma görüşmeleri yapacak.

ÜNİVERSİTE ŞARTI

PKS Şirketi Danışmanı Gül Keskinler, hasta ve yaşlı bakım alanında çalışmak üzere Türkiye’den çalışan getirmek için girişimlerde bulunduklarını belirterek “Nüfusun giderek yaşlandığı Almanya’da işgücü açığı olan sektörler arasında hasta ve yaşlı bakımı alanı ilk sırada geliyor. Bu açığı kapatmak için Almanya’nın en tanınmış sosyal yardım kuruluşu AWO, hasta ve yaşlı bakımı için pilot istihdam projesi başlattı. Proje kapsamında Türkiye’den hasta ve yaşlı bakımı alanında çalışacak kadın ve erkek sağlık elemanlarını istihdam etmek istiyoruz. Türkiye’den alınacak hasta ve yaşlı bakım elemanlarının en az iki yıl tecrübeli ve üniversite ile meslek okul mezunu olmasını şart koşuyoruz. Türkiye’den çalışanları Almanya’da istihdam etmek için Tüm Sağlık-Sen ile işbirliği yapıyoruz. İşe alınacaklar AWO’nun Oldenburg kenti çevresinde çalışacaklar” dedi.

MÜLAKAT İSTANBUL’DA

İstanbul’da yapılacak iş görüşmelerini yürütecek olan Keskinler, adaylarla tek tek görüşeceğini ve bu görüşmeler sonunda da adayların belirleneceğini söyledi. Keskinler “Sosyal medya üzerinden gelen başvuruları değerlendirdikten sonra çalışacak adaylarla iş akdi imzalanacak. İstanbul’da ücretsiz Almanca kursu verilecek ve Almanya’nın sistemi tanıtılacak. Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğuyla görüşmelerimizi yaptık. Vize için kolaylıklar sağlanacak. Ayrıca kurs gördükleri zaman dilimi içinde iki hafta da Oldenburg kentinde staj görecekler” dedi.

MAAŞLAR TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE

AWO Yöneticileri Lars Bonk ve Nicole Monenschein, başvuru yapanlara Almanya’daki yasalara göre ve Almanya’daki koşullara uygun iş sözleşmesi yapılacağının altını çizdi. Bonk “Elbette biz uzun vadeli bizimle çalışılmasını istiyoruz. Ancak öncelikle üç yıllık sözleşme yapacağız. Başlangıçta ücret 2 bin ile 2 bin 500 Euro arasında değişecek. Daha sonra 3 bin Euro’ya kadar çıkacak. Mesailerle birlikte maaş daha da yükselecek. Yıllık izin süreleri ise haftasonları hariç 30 ile 36 gün olacak. İş koşulları yapılan toplusözleşmelere uygun olacak” dedi.

ALMANYA’DA İŞGÜCÜ AÇIĞI

Almanya, işgücü açığını kapatmak için geçtiğimiz Haziran ayında dünyanın her yerinden nitelikli personele Almanya yolunu açan yasayı kabul etti. Yasaya göre artık Türkiye de dahil dünyanın dört bir yanından insanlar Almanya’ya gelip çalışabileceği gibi, iş de arayabilecek. Keskinler, Almanya’da ciddi işgücü açığı bulunduğunu belirterek “Açığı kapatmak için önümüzdeki 40 yıl içinde her yıl yurt dışından 260 bin kişiyi istihdam etmesi gerekir” dedi.