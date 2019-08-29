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Temmuz ayında Türkiye'yi 6 milyon 617 bin 380 yabancı ziyaret etti
29.08.2019 - 11:19 | Son Güncelleme: 29.08.2019 - 11:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'yi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 artışla 6 milyon 617 bin 380 yabancı ziyaret etti. Türkiye'ye yılın 7 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,11 artarak 24 milyon 693 bin 886 oldu.
Kaynak: AA
Etiketler : turizm,
646990 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/646990.aspx
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