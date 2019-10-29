Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla bir yandan kent merkezindeki temizlik çalışmalarını yoğunlaştıran ve bir yandan da adeta görüntü ve çevre kirliliğine savaş açan Nevşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları parklardaki çirkin yapılara müsaade etmiyor.

Belediye ekipleri son olarak 2000 Evler Mahallesi’nde üniversite yakınlarında bulunan Belyap Parkı içerisinde işletmecisi tarafından izinsiz olarak yapılan ve vatandaşları tedirgin eden derme çatma yapının yıkımını sağladı.

Zaman zaman mahalle sakinlerinin ve parkı ziyaret eden vatandaşların da şikayetine konu olan söz konusu yapının kaldırılması ile birlikte park içerisinde yeniden bir çevre düzenleme çalışması yapılacağı bildirildi.