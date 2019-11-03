Gözaltına alınanlardan birinin, yılda bin 500-2 bin yabancı terörist savaşçı yetiştirilen DEAŞ'ın sözde eğitim kampları sorumlusu olduğu belirlendi.
Osmaniye merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
03.11.2019 - 14:40 | Son Güncelleme: 03.11.2019 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığından, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : deaş,operasyon,
660296 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/660296.aspx
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