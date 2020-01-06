İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 16.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
06.01.2020 - 16:37 | Son Güncelleme: 06.01.2020 - 16:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
Kaynak: AA
Etiketler : İDO,İstanbul Deniz Otobüsü,sefer iptali,
673466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/673466.aspx
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