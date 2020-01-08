Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenboğa Havalimanı'na bir yolcunun çok sayıda hayvan postuyla geleceğine ilişkin alınan ihbar kapsamında Bakanlığın kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden çok yönlü araştırma yürütüldü. Türkiye’ye gelecek yolcuların bilgilerinin önceden alınarak risk analizine tabi tutulduğu Varış Öncesi Yolcu Bildirimi programı üzerinden yapılan araştırma sonucunda söz konusu şahsın ne zaman, hangi uçakla Esenboğa Havalimanı'na geleceği tespit edildi.



Esenboğa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince, şüpheli yolcuyu taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na iner inmez şüpheli yolcu ve yolcuya ait bagajlar gözetim altına alındı. Şahsın dış hatlar gelen yolcu salonundan bagajlarını alarak gümrüğe tabi eşyası olmayan yolcuların kullandığı yeşil hattan geçerek çıkış kapısına yönelmesi üzerine, şahıs durdurularak bagajları x-ray cihazına yönlendirildi. Burada gerçekleştirilen tarama sırasında içerisinde şüpheli yoğunluğa rastlanan bagajlar açılarak arandı.



Şahsın bagajlarında Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan arama neticesinde iki adet bavul içerisinde toplam 240 adet kunduz postu ele geçirildi.

Ele geçirilen postların gümrüklenmiş değerinin 800 bin Türk lirası olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.