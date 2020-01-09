Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki törenin ardından Gaziantep'e getirilen Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Törene, şehidin babası Mustafa, annesi Halime Yanık ile ailesi, yaklaşık 1 aylık nişanlısı Melek Şanlı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Vali Davut Gül ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Nişanlısının kamuflajını giyerek cenazeye katılan Melek Şanlı, şehit Yanık'ın fotoğrafına bakıp nişan yüzüğünü gösterdi ve "Bak halen çıkarmadım, hep burada kalacak." dedi. Melek Şanlı, tören başlarken de tabutun başına geçerek, asker selamı verdi.

Bu arada, şehidin nişan töreninde giydiği takım elbise ile taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin atkısı da tabutun üzerine bırakıldı. İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Yanık'ın naaşı, Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe defnedildi.

Şehit Uzman Onbaşı Akbulut Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un (26) cenazesi ise Mardin'in Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek, helallik alındı. Akbulut için Ebu Zeyt Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Tören sırasında, şehidin 2 ay önce evlendiği eşi Funda, annesi Ayşe ve babası Mehmet Şerif Akbulut ile kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sırtına Türk bayrağı asan, başında eşinin kepi bulunan Funda Akbulut, şehidin naaşına sarılıp, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." dedi.

Kılınan namazdan sonra şehidin cenazesi, Kıble Mezarlığı'na götürüldü. İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duanın ardından Akbulut'un naaşı, tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

Törende sık sık, "kahrolsun PKK" ve "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.