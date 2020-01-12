Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep-Osmaniye-Adana hattında 236 kilometrelik hızlı tren projesinin gidiş istikametinde yaklaşık 9 bin 800 metrelik kısımdaki tünel çalışmalarında gidiş yönünde son 600 metre, geliş yönünde ise son bin 400 metrelik kısmı kaldı. 2023 yılında bitirilmesi planlanan projenin Toroslar Dağı'ndan geçen Nurdağ-Bahçe hattında süren çalışmalar kapsamında 9 bin 200 metrelik kısmı tamamlanırken, 7 bin 200 metresi açık alan olan projede kalan son 600 metre için 24 saat esaslı çalışma yürütülüyor. Yapımına 2014 yılında başlanan Nurdağ-Bahçe arasındaki 37 kilometrelik hattaki gidiş ve geliş tünellerinin 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanırken, 37 kilometrelik yolun 17 kilometreye düşürülmesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında Gaziantep-Osmaniye-Adana arasında 5 saat 20 dakika süren tren yolculuğu toplamda 1 saat 30 dakika sürecek.



Projeyi yürüten firmanın şantiye şefi Kadir Sefa Turhan, "Bu proje ile Bahçe-Nurdağ arasındaki 37 kilometre olan demiryolu hattına 10 kilometre tünel inşa ederek, toplamda 17 kilometreye düşürmektir. Mevcut hatta yüksek eğimlerden dolayı aşırı efor sarf edilmektedir. Bahçe-Nurdağ arasına yapılan projenin ekonomik açıdan da hayli önemi bulunuyor. Adana ile Gaziantep arasında seyahat mesafeleri kısaltmaktadır. Toplam güzergah projemiz 17 kilometre olup, bunun 10 kilometresi tünel, 7 kilometresi dış saha işleri ile devam etmektedir. Projemizin çoğu tamamlanmış ve yapımına 2014 yılında başlanılmış, 2021 yılında inşallah projeyi tamamlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.