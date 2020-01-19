Zincirlikuyu'dan Avcılar istikametine giden metrobüs, Okmeydanı durağında önündeki metrobüse çarptı. Kazada metrobüs sürücüsü yaralanırken, yolcular büyük panik yaşadı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Zincirlikuyu'da metrobüs kazası!
19.01.2020 - 10:08 | Son Güncelleme: 19.01.2020 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zincirlikuyu'dan Avcılar istikametine giden metrobüs, Okmeydanı durağında önündeki metrobüse çarptı. Kazada metrobüs sürücüsü yaralanırken, yolcular büyük panik yaşadı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Zincirlikuyu,metrobüs,
676013 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/676013.aspx
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