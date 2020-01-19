Zincirlikuyu'dan Avcılar istikametine giden metrobüs, Okmeydanı durağında önündeki metrobüse çarptı. Kazada metrobüs sürücüsü yaralanırken, yolcular büyük panik yaşadı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.