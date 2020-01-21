İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ'ye mali yardımda bulunan, hücre evleri oluşturan ve bu evleri finanse eden 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'ye mali yardımda bulunan şüphelilere gözaltı
21.01.2020 - 11:07 | Son Güncelleme: 21.01.2020 - 11:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ'ye mali yardımda bulunan, hücre evleri oluşturan ve bu evleri finanse eden 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fetö,mali yardım yapan kişiler,İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri,
676433 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/676433.aspx
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