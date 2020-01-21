Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle Anadolu Yakasının yüksek kesimlerinden kar yağışı etkisin göstermeye başladı. Aydos Ormanı ve Sultanbeyli'de kar yağışı kendisini hissettirdi. Öte yandan, kar yağışını gören çocukların ise sevinci görülmeye değerdi. Aydos Ormanları'nda kar yağdığını gören çocuklar bu anın tadını doyasıya çıkardı.