Özellikle Anadolu Yakasının yüksek kesimlerinden kar yağışı etkisin göstermeye başladı. Aydos Ormanı ve Sultanbeyli'de kar yağışı kendisini hissettirdi. Öte yandan, kar yağışını gören çocukların ise sevinci görülmeye değerdi. Aydos Ormanları'nda kar yağdığını gören çocuklar bu anın tadını doyasıya çıkardı.
İstanbul'da çocukların kar sevinci
21.01.2020 - 13:26 | Son Güncelleme: 21.01.2020 - 13:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da öğle saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Özellikle Anadolu yakasının yüksek yerlerinde başlayan kar yağışı sonrası çocuklar sevinçten ne yapacaklarını şaşırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kar sevinci,kış,kar yağışı,
676468 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/676468.aspx
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