Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılay, İdlib'e ilk etapta 1.000 adet "Acil Konaklama Evi" inşa edecek.

Türk Kızılay açıklamasında, ateşkese rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırıları altında yaşam mücadelesi veren ve Türkiye sınırına hareket eden binlerce sivile yardım için, AFAD ile birlikte sınırda önlem alındığı vurgulandı.

Türk Kızılay'ın, sınırdaki güvenli bölgelerde yapımına başlanacak evler için tüm hayırseverlerden destek beklediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdlib’de kısıtlı imkanlara sahip, derme çatma brandalarda, kamplarda, zeytin ağaçları altında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla harekete geçen Türk Kızılay, 30 metrekare kullanım alanına sahip, içerisinde tuvalet, banyo ve mutfak bulunan, su gideri tesisatı da olan 1+1 Acil Konaklama Evleri'ni inşa etmeye başlayacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, mayıs ayından bugüne kadar Türkiye sınırına 1 milyon insanın sığındığını, kasım ayından bu yana gelenlerin ise 400 bini bulduğunu ifade etti.

Bu insanların 50 bininin şu an açıkta olduğuna, camiler ve okullar dışında sığınacak bir yerleri bulunmadığına dikkati çeken Kınık, şunları kaydetti:

"Bu insanlara ilk etapta 2 bin 500 adet çadır yardımında bulunduk. Bu çadırlar yaklaşık 15 bin insanı barındırıyor. Ancak insanların biraz daha aidiyet duygularının olmasını sağlamak amacıyla İdlib'de briket evler adını verdiğimiz bir proje başlattık. Bu kalıcı evler 30 metrekare ve içerisinde banyosu, tuvaleti, mutfağı ve yatak odası bulunuyor. İlk etapta 1.000 evden oluşan bir briket köy yapmaya karar verdik. Şu anda Cumhurbaşkanımız da idlib ile yakından alakadar oluyor. Zaten bu briket ev talimatını da kendisi vermişti. Bu evlerin en büyük avantajı hızlı bir şekilde kuruluyor olması. Bizler de bölgeye cihaz ve ekipmanları ulaştırdık. Yaklaşık 2-3 hafta içerisinde evler ilk sahiplerine ulaştırılacak."

Kızılay, bunun yanı sıra bölgede altyapı, su kuyusu, okul ve sağlık ocağı çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Türk Kızılay, İdlib'deki insanlık dramına karşı tüm hayırseverlerin yardımını bekliyor. İdlib'deki yardıma muhtaç insanlara destek olmak isteyen hayırseverler, 3 bin lira ile bir konaklama evi bağışlayarak veya istediği tutarda katkıda bulunarak ihtiyaç sahiplerine "çatı" olabiliyor.

Hayırseverler, "www.kizilay.org.tr" adresinde yer alan "Acil Barınma Evi Projesi" başlığı altında bağış yapabiliyor. Banka yoluyla bağış yapmak isteyen hayırseverlerin ise bağış için "İdlib Ev" açıklamasını ekletmesi gerekiyor.