Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, gece saatlerinde Muratlı-B.Karıştıran karayolu 3. kilometre üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hikmet B. sevk ve idaresindeki 39 DA 795 plakalı kamyonun damperli dorsesi açık unutulunca yön levhalarının bulunduğu tabelaya takıldı. Muratlı-Hayrabolu yol ayrımını gösteren üst tabelalar büyük zarar gördü.



Sürücünün yaralanmadığı tek taraflı kaza sonrasında yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Trafik Şube Birimi ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak, trafik akışını yeniden sağladı. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla tabela yerinden sökülerek yol kenarına alındı.



Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.