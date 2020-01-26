Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), hava yoluyla yolculuk yapacakların merak ettiği hususlara, "SHGM'ye Sor" uygulamasından yanıt verdi.

AA muhabirinin, uygulamadan yaptığı derlemeye göre, ameliyat geçiren, anemi, şeker, kalp, solunum hastalığı bulunan, hamilelik sürecini geçiren yolcuların da aralarında bulunduğu hastaların hava yolu ile seyahatinde bazı detaylara dikkat etmesi gerekiyor.

Küçük cerrahi işlem geçirenlerin 1-2 gün sonra hava yoluyla seyahati tercih etmesi önem taşıyor. Karın bölgesinden basit cerrahi işlemler geçirenlerin 4-5 gün, göğüs ve karına ait basit olmayan cerrahi işlem görenlerin de 10 gün sonra uçağa binmeleri tavsiye ediliyor.

Komplikasyon gelişmemiş basit katarakt veya kornea lazer cerrahisi sonrası yolculuk için bir gün beklenilmesi öneriler arasında yer alıyor. Kompleks göz cerrahilerinden sonra bu sürenin bir hafta olması gerekiyor.

Şeker hastalarına tavsiyeler

Anemi, kalp ve akciğer rahatsızlığı gibi ciddi hiçbir rahatsızlığı bulunmayan, hemoglobin değerleri 8'in üzerinde olan yolcular sorun yaşamaksızın hava yolunu kullanabilir. Buna karşın hemoglobin değeri 7,5'in altında olanlara ilave oksijen desteği gerekebilir.

Hafif kronik anemisi olan yolcuların uçuş sırasında belirgin sıkıntı yaşamadan bu durumu tolere ettiğini yolcu bilgi formuyla hava yolu şirketine bildirmesi önem taşıyor.

Şeker hastası yolcuların hava yoluyla seyahat ederken diyabet kontrolünü etkileyebilecek aşırı kafein ve alkolden uzak durması gerekiyor. Hastaların yolculuk sürecine uygun ihtiyaç duyacağı insülin miktarına göre doz almaları öneriliyor.

Hamilelere uyarılar

Hava yolu şirketlerince, hamile yolculara tek bebek hamileliğinde 36'ncı hafta, çoğul bebek hamileliğinde ise 32'nci gebelik haftasından sonra uçakla seyahate izin verilmiyor.

28'inci gebelik haftasından sonra gerçekleştirilecek seyahatlerde, gebelik haftasını ve beklenen doğum tarihini bildiren, hamileliğin normal seyrinde ilerlediğine dair doktor raporu isteniyor.

Uçuş korkusundan apneye kadar sorular geliyor

SHGM'nin oluşturduğu "SHGM'ye Sor" sayfasından uçak yolculuğuna ilişkin farklı konularda sorulara da yanıtlar bulunabiliyor.

Bu kapsamda, uyku apnesi, kırığı ve alçısı olan, uçuş korkusu yaşayan, kuruyemiş alerjisi ve psikiyatrik rahatsızlıkları bulunanlara kadar seyahat etmek isteyenler rehber niteliğindeki bilgilerden yararlanarak yolculuklarına yönelik tercihlerini yapabiliyor.