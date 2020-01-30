Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşine iğne yaptırmak için Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen İlçe Kaymakamı, görevli hemşirenin, 'reçeteniz var mı?' sorusuna öfkelendi. İddiaya göre, sinirlerine hakim olamayan Kaymakam, hemşireye, 'Salak, geri zekalı, bize bunu yapan vatandaşa kim bilir ne yapar?' dedi.



Asliye Ceza Mahkemesi'nin yolunu tutan hemşire, kaymakamdan şikayetçi oldu. Mahkeme, kaymakamın beraatine hükmetti. Davacı hemşirenin temyizi üzerine Yargıtay 18, Ceza Dairesi, mahkeme kararını bozdu. Yeniden görülen davada, kaymakam 'kamu görevlisine hakaret' suçundan mahkum edildi. Bu kez kararı davalı kaymakam temyiz etti. Yargıtay 18. Ceza Dairesi, görevini çalışma usullerine uygun bir şekilde ifa etmek isteyen hemşirenin eyleminin haksız tahrik kabul edilemeyeceğine dikkat çekerek kararı onayladı.