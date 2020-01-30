Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazi Üniversitesi Senatosu, ABD’nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı. Konuya ilişkin Gazi Üniversitesi Senatosu tarafından yapılan açıklamada, “1947’den günümüze, işgal ve ihlallerle adeta yok edilen Filistin’in hiçbir temsilcisinin hazır bulunmadığı bir toplantıyla alınan kararların ‘kalıcı barış için gerçekçi bir yol’ çizme olasılığı yoktur. Böylesi oldu bittiler, dünyaya, ‘bütün bir kainat muşamba dekor/bütün bir insanlık yalana teslim’ dedirten, akademi dünyası başta olmak üzere herkesin karşı çıkması gereken Filistin’i işgalin son adımıdır, büyük bir zulümdür. Filistin halkının onaylamadığı ve reddettiği hiçbir planı, programı Gazi Üniversitesi Senatosu olarak tanımadığımızı, Filistinlilere yapılan bunca haksızlığa ve zulme ‘kalıcı barış planı’ adıyla nihai bir şekil vermek isteyenlerin son planını şiddetle kınadığımızı kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz” denildi.