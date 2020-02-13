Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi. Öte yandan Adıyaman Üniversitesi'nde de eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olduğu belirtildi.

Açıklamada, ''İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat perşembe günü il ve ilçelerimiz ile tüm köylerimizde ilk ve orta dereceli okullarda (özel okullar, özel eğitim kurumları dahil) eğitime bir gün ara verilmiştir.'' denildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağını kaydedildi.

Ağrı

Ağrı'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ‬engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Artvin

Artvin'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ve cuma günü ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın ve 14 Şubat Cuma günü ilk ve orta dereceli okullar, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bu tarihlerde izinli sayılacağı kaydedildi.

Bayburt

Bayburt'ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteorolojiden elde edilen veriler doğrultusunda il genelinde bugün başlayan kuvvetli kar ile buzlanmanın etkisini sürdüreceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yönelik bu kapsamda 13 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel kreşler, anaokulları ile ilkokul, ortaokul ve liselerde, gündüz bakımevleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ve halk eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir."

Açıklamada engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bingöl

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Yağış nedeniyle il genelindeki okulların 13 Şubat Perşembe tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bitlis

Bitlis'te etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle kent merkezi, Tatvan ilçesinde iki, Ahlat, Güroymak, Adilcevaz, Hizan ve Mutki ilçelerinde ise bir gün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerdeki okullarda 13-14 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Tatvan Kaymakamlığı da kötü hava koşulları nedeniyle iki gün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçedeki yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat'ta eğitime ara verildiğini, kamu personeli engelli ve hamilelerin ise idari izinli olacağı belirtildi.

Bitlis Eren Üniversitesinde eğitime ara verildi

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) ise olumsuz şartları nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversitenin tüm yerleşkelerinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bitlis Valiliği de buzlanma ve çığ olaylarına karşı vatandaşlara dikkatli olunması için uyarıda bulundu.

Gaziantep

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da kentte devam eden kar yağışı nedeniyle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için kent merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları personelinden hamile ve engelliler ile diyaliz hastası ve kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de yarın bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Giresun

Giresun'un Şebinkarahisar ve Doğankent ilçelerinin tamamı ile Eynesil ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şebinkarahisar ve Doğankent ilçelerinin tamamında eğitime 13 Şubat Perşembe ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Eynesil ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin yarın izinli sayılacakları kaydedildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, kentte beklenen kar, buzlanma ve çığ riskinin, sağlık, ulaşıma olumsuz etkilerinin olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle kentin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 13 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle tatil edildiği vurgulanan açıklamada, engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tüm okullarda, Kağızman ilçesinde ise bazı yüksek rakımlı köylerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sarıkamış ilçesinde tüm okullar tatil edildi.

Kağızman ilçesinde ise tipi ve kar yağışının yoğun olduğu yüksek rakımlı köyler Akyayla, Yağlıca, Keşiskıran, Yellikıran, Yukarı Karagüney, Çaybük, Tunçkaya, Akören, Karakuş, Taşbilek, Çengilli, Ülker, Karaboncuk ile Karakale'de ilk ve orta okullarında eğitime 13 Şubat Perşembe ara verildi.

Kilis

Kilis'te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün tatil olduğu belirtildi.

Açıklamada, ''Şehrimizde devam eden kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi özel örgün ve yaygın eğitim kurumları özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının Perşembe günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir.'' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağını kaydedildi.

Malatya

Malatya'da kar nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışının meteorolojik verilere göre yarın akşam saatlerine kadar süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ile personelin sağlığı ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla halen eğitime devam eden tüm ilçelerimizdeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, perşembe günü tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

Muş

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, buzlanma, don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar, tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesinden dolayı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 13 Şubat Perşembe il genelinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ordu

Ordu'nun Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde devam eden aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaymakamlıklarca alınan karar doğrultusunda, 13 Şubat perşembe günü için ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitimi merkezlerinde bir gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Sivas

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığının 40 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştığı belirtildi.

Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda bu gece ve yarın kar yağışının aralıklarla devam edeceği aktarılan açıklamada, kuvvetli buzlanma, don olayı ve sis beklendiği kaydedildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 13 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Cumhuriyet Üniversitesinde eğitime ara verildi

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesinde yarın eğitime ara verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği, bu nedenle merkez yerleşke ve ilçelerdeki öğrencilerin sağlığı için ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerde yarın eğitime ara verildiğini bildiren Erin, "Sevgili öğrencilerimiz, sağlığınıza dikkat ederek kar yağışının keyfini çıkarın." ifadesini kullandı.

Tokat

Tokat'ın Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde, kardan dolayı yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla özellikle köy yollarında buzlanma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenlerle ilçelerde eğitime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiği ifade edildi.

Trabzon

Trabzon'un Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde tüm okullarda, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Hayrat ve Vakfıkebir ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle 13 Şubat Perşembe Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçelerindeki tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Hayrat ve Vakfıkebir ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim öğretime yarın ara verildiği kaydedildi.

Tunceli

Tunceli'de etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli merkez, Pülümür, Ovacık, Mazgirt, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat perşembe günü tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile çalışanların idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Van

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ve cuma günü ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle yarın ve 14 Şubat Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim, rehberlik araştırma, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin 2 gün daha tatil edildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı kaydedildi.

Yozgat

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 13 Şubat Perşembe günü Akdağmadeni ilçesinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Şırnak

Diyarbakır, Siirt ve Mardin il geneli ile Şırnak merkez ve 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada meteorolojik veriler ışığında il genelinde kar yağışının devam edeceği bildirildi.

Olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don tehlikesine karşı il genelinde resmi ve özel okul ile yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, engelli ile hamile kamu personelinin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hatay

Hatay'ın Hassa ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Osmaniye

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Hakkari

Hakkari kent merkezi ile Yüksekova Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Kırşehir

Kırşehir'de, kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini belirterek, 13 Şubat Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Akın, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını kaydetti.

Kayseri

Kayseri'nin 5 ilçesinde kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkili olduğu merkez ilçeler Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu'da 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi.

Nevşehir

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, özel eğitim kurslarının, 13 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Aksaray

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Devam eden kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle, il genelinde tüm eğitim kurumlarımızda 13 Şubat 2020 Perşembe Günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve Safranbolu ilçesinde, ilk ve orta dereceli okulların, bugün tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile ve engelli olanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Batman

Batman Valiliğinde yapılan açıklamaya göre, il genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor.

Yağış ve buzlanma nedeniyle il genelinde resmi ve özel okullar ile diğer eğitim kurumları bugün tatil edildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamileler de idari izinli sayılacak.