Kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
'Palu ailesi' davasında karar çıktı
13.02.2020 - 13:51 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Etiketler : Palu ailesi,karar,
681102 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/681102.aspx
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