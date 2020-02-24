Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465 ve kamuya 334 olmak üzere ilave 1198 hizmetin Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulması sağlanmıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 1198 hizmetin Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulması sağlandı
24.02.2020 - 15:11 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465 ve kamuya 334 olmak üzere ilave 1198 hizmetin Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulması sağlanmıştır." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı,
683652 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/683652.aspx
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