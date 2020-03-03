Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmada 4 PKK şüphelisinin düzensiz göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

Zanlılar 1. Derece askeri yasak bölgede yakalandı.

4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.