Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmada 4 PKK şüphelisinin düzensiz göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.
Zanlılar 1. Derece askeri yasak bölgede yakalandı.
4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmada 4 PKK şüphelisinin düzensiz göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.
Zanlılar 1. Derece askeri yasak bölgede yakalandı.
4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler : pkk,