Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla Hürriyet Meydanındaki dernek merkezinde toplanan üyeler, "Bir ölür bin diriliriz" yazılı dövizle Çorum Askerlik Şubesi'ne yürüdü.

Çorum Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül ve beraberindeki gazileri şube girişinde karşıladı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, muharip gaziler olarak yeniden askere alınmak için dilekçe yazdıklarını söyledi.

Türk ordusunun yanında olduklarını belirten Gül, "Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerimizin yanındayız. Biz de yeniden asker olmak için dilekçelerimizi yazdık. Vatan, bayrak, devlet ve millet için gazi olduk." dedi.

Öcal da Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük gücünü Türk milletinden aldığını vurgulayarak, "Gücümüze güç kattınız. Böyle bir gücü, sizi ve evlatlarınızı yenebilecek ne bir silah ne bir ordu kuruldu. Sizler sağ oldukça, bu desteği bize verdikçe, bu millet arkamızda durdukça Türk ordusu gittiği her yerden zaferle dönecektir inşallah." ifadelerini kullandı.

Öcal, askere alınma talebini içeren dilekçeleri aldıktan sonra muharip gazilere çay ikram etti.