Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2002'den Şubat 2020 sonuna kadar 2 milyon 617 bin kadını özel sektörde işe yerleştirdik. Yarım çalışma ödeneğini şubat sonuna kadar 27 bin kadın almaya hak kazandı."
Bakan Selçuk: Yarım çalışma ödeneğini 27 bin kadın almaya hak kazandı
06.03.2020 - 11:07 | Son Güncelleme: 06.03.2020 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2002'den Şubat 2020 sonuna kadar 2 milyon 617 bin kadını özel sektörde işe yerleştirdik. Yarım çalışma ödeneğini şubat sonuna kadar 27 bin kadın almaya hak kazandı."
Kaynak: AA
Etiketler : Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk,
686133 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/686133.aspx
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