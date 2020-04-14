Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nın önünden dün saat 14.00 sıralarında bir erkeğin deniz atladığı ve sonrasında gözden kaybolduğu ihbarı üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Deniz polisi ve sahil güvenlik dalgıçları, şahsın görüldüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlarken, acı haber tam 24 saat sonra geldi. Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarında bir erkeğe ait cansız beden bulan ekipler, cansız bedeni bota alarak karaya çıkardı.

Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan erkeğeait casız bedenin kimliğinin belirlenmesi için kayıp bildirimi yapılan kişileri incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cenaze ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.