Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin, 1961 yılında “Devrim” ile başlayan “yerli otomobil üretme” hayali, bugün, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından gerçeğe dönüştü. 29 Ekim 1961 yılında “Devrim” denemesinin üzerinden tam 58 sene geçti. Ordunun binek ihtiyacını karşılayacak otomobil tipinin geliştirilmesi amacıyla tasarlanan ilk yerli Türk otomobili Devrim’den dört adet üretilmişti. Türkiye’de otomobil ve motor üretilemeyeceği yönündeki algıya ve değerlendirmelere rağmen, 29 Ekim 1961 sabahı Türkiye’de yapılan bir otomobil, Türk mühendisler tarafından geliştirilen kendi motorunun gücüyle TBMM’ye getirilerek Türkiye Cumhuriyeti’nin dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’i Anıtkabir’e götürmüş ve Hipodrom’daki resmigeçide katılmıştı. Ancak otomobilin “yetersiz benzin konulması” sebebiyle yolda kalması, Devrim’le ilgili olumsuz seslerin yükselmesine yol açmış ve proje rafa kalkmıştı. Devrim’den sadece biri çalışır vaziyette günümüze ulaştı. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ’nin bahçesinde, müzeye dönüştürülen camlı mekânda muhafaza ediliyor.

ERDOĞAN’IN ROLÜ

Aradan yarım asır geçtikten sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) liderliğinde başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı. 2 Kasım 2017’de de Türkiye’nin Otomobili Projesi doğdu. Ortak Girişim Grubu İş Birliği Protokolü; Anadolu Grubu, BMC, KÖK Grubu, Turkcell Grubu, Zorlu Holding ve TOBB’la imzalandı. Beş büyük şirketin yüzde 19’luk hisselerinin olduğu girişim grubuna, TOBB yüzde 5 hisseyle dâhil oldu. TOGG Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kuruluş ve ortaklık sözleşmelerine imzalar 31 Mayıs 2018’de atıldı. 1 Eylül 2018’de ise Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG’un Üst Yöneticisi (CEO) olarak belirlendi. Türk halkının görüş ve beklentilerine göre Türkiye’nin otomobilini tasarlayacağını vurgulayan TOGG, bu bağlamda ülke genelinde çok kapsamlı ve profesyonel bir tüketici araştırması yürüttü. Ve tarihler 27 Aralık 2019’u gösterdiğinde, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen “Yeniliğe Yolculuk Buluşması” programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla perde kalktı. Türkiye’nin otomobili yüzünü gösterdi.

GEMLİK’TE ÜRETİLECEK

Türkiye’nin otomobili, Gemlik’te kurulacak fabrikada üretilecek. Fabrika için mayıs ayında temel atılacak. Kaba inşaat 12 ay sürecek. 2022 yılı itibarıyla ön üretim araçları bantlardan inecek. Yıllık 175 bin adetlik üretim hedeﬂeniyor. Önce SUV modeli piyasaya çıkacak. Ardından 18 ay içinde Sedan banttan inecek. Marka ismi de bu sene sonbaharda belli olacak. Türkiye’den çok kaliteli bir otomobil çıkmasını kimse beklemiyordu. Yerli ve millî TOGG, Türkiye’nin geldiği noktayı göstermesi bakımından da bütün dünyaya çok iyi bir cevap oldu...

OTOMOBİL ÖTESİ...

Geleceği yakaladı

Sıra dışı görünümü ve teknolojik donanımlarıyla Tesla başta olmak üzere segmentindeki birçok rakibine fark atan TOGG, bütün dünyadan tam not aldı. Türkiye’nin otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek. Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/sa. hızlanabilecek. Türkiye’nin otomobili bağlantılı altyapısıyla sürekli internetin içinde yerini alacak, internete bağlanabilmek için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak. Otomobil, bütün akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim hâlinde olacak ve hayatın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana dönüşecek. “Holografik Asistan” teknolojisi ile de sürücü, gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görecek. Aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer bilgilerin tamamına ulaşabilecek.