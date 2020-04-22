İGA Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu “Dünyanın gözü önünde havacılık sektörünün en başarılı ve en büyük taşınmasını gerçekleştirdik. Devletin hiçbir kaynağını kullanmadan ilk yılımızı tamamladık. Bu kısa süre zarfında önemli başarılara imza atarak uluslararası havacılık camiasının odağı hâline geldik. Hâlihazırda üçüncü pist çalışmalarımız sürüyor. 18 Haziran’da hizmete almayı planlıyoruz. 6 Nisan 2019’dan 31 Mart 2020 tarihine kadar olan dönemde, 64 milyon yolcu ve 74 hava yolu şirketine ev sahipliği yaptık. 737 Max tipi uçakların güvenlik sebebiyle yerde kalması ve Covid-19 gibi gelişmeler, yolcu sayısının çok daha yukarılarda olmasını engelledi. Ama şundan eminiz ki; gelecek günlerde Türk havacılık sektörü çok daha ivmeli şekilde büyümesine devam edecektir” ifadelerini kullandı.
İstanbul Havalimanı ilk yıl 155 milyon lira kazandırdı
22.04.2020 - 01:30 | Son Güncelleme: 22.04.2020 - 02:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’yi dünyanın merkezi hâline getirecek en önemli projelerden biri, şüphesiz İstanbul Havalimanı oldu. 6 Nisan 2019 tarihinde tam kapasiteyle operasyona başlayan İstanbul Havalimanı’nda, ilk işletme yılı içerisinde DHMİ tarafından garanti edilen 233,1 milyon avroluk Dış Hat Yolcu Geliri aşıldı. Böylece işletmeci İGA tarafından devlete, 22,4 milyon avro tutarında (yaklaşık 155 milyon TL) ek ödeme yapıldı.
Etiketler : Türkiye Gazetesi,İstanbul Havalimanı,Kadri Samsunlu,
698172 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/698172.aspx
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