Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İGA Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu “Dünyanın gözü önünde havacılık sektörünün en başarılı ve en büyük taşınmasını gerçekleştirdik. Devletin hiçbir kaynağını kullanmadan ilk yılımızı tamamladık. Bu kısa süre zarfında önemli başarılara imza atarak uluslararası havacılık camiasının odağı hâline geldik. Hâlihazırda üçüncü pist çalışmalarımız sürüyor. 18 Haziran’da hizmete almayı planlıyoruz. 6 Nisan 2019’dan 31 Mart 2020 tarihine kadar olan dönemde, 64 milyon yolcu ve 74 hava yolu şirketine ev sahipliği yaptık. 737 Max tipi uçakların güvenlik sebebiyle yerde kalması ve Covid-19 gibi gelişmeler, yolcu sayısının çok daha yukarılarda olmasını engelledi. Ama şundan eminiz ki; gelecek günlerde Türk havacılık sektörü çok daha ivmeli şekilde büyümesine devam edecektir” ifadelerini kullandı.