Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Sanayinin kalbi OSB’lerde de her geçen yıl artış yaşanmaya devam ediyor. 2002 yılına kadar 140 OSB’nin olduğu Türkiye’de bu sayı bugün 334’e yükseldi. Savunma ihtiyaçlarının yüzde 60’ı ülke içerisinde karşılanabilir hâle geldi. Bu oran, 2002 öncesinde sadece yüzde 25’ti. Teşvik ve destekler yoluyla da açılan fabrikaların sayısı bir o kadar arttı.

BÜYÜK FABRİKALAR

2017’de Konya’da Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası açıldı. TUSAŞ bünyesinde kurulan Türkiye’nin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi tamamlandı. 2018’de Mitsubishi Electric Turkey Manisa Fabrikası açıldı. 2014’te, Otosan’ın Yeniköy Fabrikası, 2018’de dünyanın en büyük Soda Külü Üretim Fabrikası olan Kazan Soda Elektrik Fabrikası, 2016’da Avrupa’nın en büyük Tıbbi Atık Sterilizasyon yatırımı İstanbul’da faaliyete geçti.

Türkiye’nin en büyük Biyogaz ve Elektrik Enerjisi Üretimi Tesisi, Aksaray’da (2016) hizmete girerken 2018’de Türkiye’nin en büyük Biyoteknolojik İlaç Üretim tesisi de Abdi İbrahim tarafından açıldı. 2016’da Samsun’da Türkiye’nin ikinci büyük alüminyum kablo fabrikası kuruldu. Dünyanın üçüncü büyük fıstık fabrikası 2017’de Siirt’te, Ege Bölgesi’nin en büyük otomotiv bölgesi 2017’de, yine bu yıl Aksaray’da Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi, 2013’te de Akhisar’da Türkiye’nin en büyük yumurta fabrikası faaliyete geçti.

Azerbaycan Petrol Şirketi SOCAR tarafından, 6,3 milyar dolar yatırımla hayata geçirilen STAR Rafinerisi de açılmıştı. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin Otomobili Projesi kapsamında Bursa’da dev bir tesis daha hayata geçirilecek. Dünyanın önemli şirketleri Türkiye’yi tercih edecek.

DİĞER TESİSLER

Yeni sağlık ve spor tesisleri de son yıllarda artış gösterdi. 1993-2002 yılları arasında sadece bin 78 yeni yatırım yapılabilirken, 2003 yılından bu yana yapılan tesis sayısı yaklaşık 2 bin 700... 2002 yılından bu yana bin 900’ü aşkın spor tesisi inşa edilirken, toplam sayı 3 bin 400’ü aştı. Bunların yanı sıra yine 2002 yılından bu yana baraj, HES, gölet, sulama, içme suyu temini, su arıtma ve taşkın koruma tesisi gibi birçok yatırıma hız verildi. 1992-2002 yılında tamamlanan yatırım sayısı 9 olarak verilere yansırken bu sayı 2002’den bu yana 7 bin 200’ü aştı..