Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektrik sektöründe son 50 yılda yaşanan değişimi Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit, şu sözlerle değerlendirdi: Tek kurumun bütün enerji sektörünü yönettiği dönemden, Enerji Bakanlığının bünyesinde özel dağıtım şirketlerinin de devreye girdiği bir yapıya geldik. Bu, çağın gerektirdiği, en hızlı çözümlere yönelik gerekliliklerin bir sonucu... Şimdi elektriğe bağımlılığın çok daha fazla arttığını görüyoruz. Elli yıl önceye göre baktığımızda herhâlde insanların olmazsa olmazı belki de elektrik oldu diyebiliriz. Enerji sektöründeki en büyük değişim budur diye düşünüyorum. Dünyada bir milyarın üzerinde insanın hâlâ elektrikle herhangi tanışıklığı yok. Türkiye, yıllar önce o süreçten geçti ve atlattı. Türkiye’de artık elektrikle tanışmayan hiçbir yerin olmadığını bilmek, bizi dünyadan da oldukça farklı kılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ VE TÜRKİYE ÇOCUK'LA BÜYÜDÜK

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, gazetemizle ilgili de şunları söyledi Türkiye gazetesiyle ilgili kalıcı hatıralarım çok. 1980’lerde, çocukluk, gençlik döneminde Türkiye gazetesiyle birlikte büyüdük diyebilirim. Özellikle o dönemde kuponla dağıtılan eserler; dinî yayınlar olsun, diğer kültürel yayınlar olsun, benim çocukluğumda önemli pay sahibi. Çok güzel hatıralarımız var. Hem gazete hem çocuk dergisi, sürekli aldığım ve zevkle okuduğum bir yayın. Bir yandan da TGRT var, o yıllardan hatıramızda kalan. Oradaki filmler, diziler... Yani biz bunlarla büyüdük diyebilirim. Tebrik ediyorum sizi, 50. yılınız kutlu olsun...