Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY İSTANBUL



Zeki Celep... Zeki Ağabey’imiz… İhlas Holding'in kurucusu Enver Ören Ağabey’in en eski arkadaşı, can dostu…

İhlas’ın inşaattaki amirali...

İhlas Grubu'nun inşaat projelerinin pek çoğunda yöneticilik yapan Zeki Celep Ağabey’imiz, Enver Ören Ağabey gibi askerî okullarda okumuş. Üç dört yıllık Babıali serüveninin ardından askerî disiplinini yansıtabileceği bir iş alanını, inşaatı seçmiş. Suudi Arabistan macerasının ardından tam da her şey tıkanma noktasına gelirken, Kuleli Askerî Lisesinden sınıf arkadaşı olan Enver Ağabey 'Gel' deyince gitmiş. Ve 43 yaşında inşaatta yeniden açtığı bu sayfada İhlas'ın inşaattaki bütün işleriyle özdeşleşecek kadar uzamış. Bu hikâye, yeni örgülerle de ilerleyeceğe benziyor.

Kendisinden dinliyoruz:

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1939 yılında Sivas Koyulhisar'da doğdum. Babam Tekel’de yaprak ve tütün ambar memuruydu. Çocukluğumda Anadolu'nun birçok şehrini gezdim. İlkokulu ve ortaokulu Tokat Erbaa'da bitirdim. Sonra Kuleli Askerî Lisesini kazandım. Ardından Harp Okulu ve daha sonra Tank Okulu... Teğmen olarak orduda göreve başladım. Bu arada Hukuk Fakültesini dışarıdan bitirdim. Ankara'da Etimesgut'ta, sonra Kars ve Doğu Beyazıt'ta görev yaptım. Ordudan ayrılınca İstanbul'a geldim. Bu arada annem ve babam da İstanbul'a yerleşmişti.

Babıali'deki üç dört yıllık serüven

27 yaşındaydım. Ne yapacağıma karar veremiyordum. Yeniden üniversite okumayı bile düşündüm. Sonra vazgeçtim. Hayata atılmaya karar verdim ve kendimi Babıali'de buldum. Babıali maceram üç dört yıl sürdü. Tan Matbaasında müdürlük, Babıali'de Sabah gazetesinde yöneticilik yaptım. Bir süre de yayıncılık işleriyle uğraştım.

Bu işler bana göre değildi. Aradığımı bulamamıştım. İnşaata girmeye karar verdim. Askerlik eğitimi aldığım için iş disiplinim vardı. Bu disiplin ile başaracağıma inanıyordum. İrfan Komandit Şirketini kurduk. Merter, Fatih, Bahçelievler ve Erenköy'de apartmanlar yaptık. Bu işi sevmiştim. Sonra Antalya'ya yerleştim. Orada İtimad Limited Şirketi'ni kurduk. Bir apartman yaparak işe başladık. İller Bankası Bölge Müdürlüğü tesislerini ve Antalya Havalimanı terminal binasını inşa ettik.

43 yaşında emeklilik düşünürken…

1982'de Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Oraya gittim. 11 okul inşa ettik. Orada çok yorulmuştum. İstanbul'a geldim. Kendimi emekliye ayırmayı bile düşünüyordum. Ama olmadı. İyi ki de olmadı; İhlas Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören Ağabey’im beni çağırdı. Türkiye gazetesi çalışanları için kooperatif kurduklarını söyledi. Bu kooperatifi idare etmemi istiyordu. Projeyi inceledik. Kooperatif çok rasyonel değildi. Burada proje geliştirmek gerekiyordu. Bunun üzerine hemen kolları sıvadık. Bundan sonra hedefleri Enver Bey verdi. Konut dedi, konut yaptık, iş yeri dedi, TV stüdyosu dedi, hastane dedi, okul, eğitim kampüsü dedi… Ne dediyse onu yapmaya, gösterdiği hedeflere ulaşmaya çalıştık.

İlk proje İhlas Yuva

Bin konut inşa ettik. O tarihte, Emlak Bankası dışında İstanbul'da inşa edilen en büyük siteydi. 1990'da başladık, 22 ayda bitirdik. Herkes bu kadar hızlı bittiğine şaşırdı. İstanbul'da doğalgazın kullanıldığı ilk siteydi. Biz başvuru yapıncaya kadar İGDAŞ’ın 190 abonesi vardı. İhlas Yuva ile abone sayısı 1.190'a çıktı. Tek siteyle abone sayısını altıya katladılar.

İhlas Yuva Sitesi enteresandır. İstanbul’un ilk doğalgazlı, ilk kombi kat kaloriferli, ilk panel kapılı sitesidir.

Fransa izin vermedi

O zamanlar Türkiye'de kombi yok. Fransa'dan ithal ettik. Üstelik yoğuşmalı kombi ithal etmek istemiştik. Fakat Avrupa dışına ihracatı yasak olduğu için Fransızlar izin vermedi. İstanbul'da gerçek anlamlı ilk izolasyonlu site de orasıdır. Şimdiki Blue Safe'in (bir yalıtım sistemi markası) ilk yalıtımı burada yapıldı. Amerikan panel kapı da ilk burada uygulandı.