Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetemizin ilk yazı işleri müdürüydü Hasan Gürbüz Ağabey… Zor zamanların adamıydı.

Hakikat ismiyle çıktığımız birinci yılda, yokluklar içinde çalıştı.

Bazı isimler vardır ki kolay unutulmaz, ölürler ama hatıraları yaşar, sanırsınız koridorda karşınıza çıkacak. İşte Hasan Ağabey de onlardan biridir.

Prof. Dr. Hasan Gürbüz, 1970 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsünü de birincilikle bitirdi. 1971 yılında İ.Ü. İşletme Fakültesi Denetim Kürsüsüne asistan olarak girdi. 1974’te Londra’da doktor unvanını aldı. 1977-79 MEB müşavirliği ve vekâleten YAY-KUR Başkanlığı yaptı. 1978-79 İngiltere York Üniversitesinde misafir bilim adamı, 1980 Muhasebe Doçenti unvanı ile İTİA’da öğretim üyeliği, 1988 Marmara Üniversitesinde Muhasebe Finans Profesörü... Çeşitli tarihlerde ABD, Almanya, Fransa, Belçika, İspanya, Rusya, Suudi Arabistan, Mısır ve KKTC’de çalışma ve uygulamalarda bulundu. Kasım 1992 tarihinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesine kurucu rektör olarak atandı. 1 Mart 1996’da elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Şöyle anlatmıştı:

Babam kışları İstanbul’da süt satardı, yazın Sütçüler’de bağa bahçeye bakar. İstanbul doğumluyum ama Sütçüler’i de biliriz bir o kadar...

İstanbul’daki hemşehrilerimiz genelde süt satarlar. Çoğu bekâr odalarında kalıyor. Merkez Aksaray! Akşamları Menderes Kıraathanesinde buluşuyor, hasret gideriyorlar. Vatan Caddesi yeni yeni yapılıyor daha, evler yıkılıyor, molozlar dökülüyor. Bunları eşeleyip duruyoruz, bazen bakır kuruş, delikli para çıkar.

Pertevniyal’de orta mektep okuyorum. 63 ile 65 arası Eyüp’te üç ev değiştirdik. Düşünün, altı çocuklu ailenin eşyası bir at arabasına sığıyor. En büyük parça yuvarlanmış yatakla, tel dolap... Dört erkek çocuk yan yana yatarız. Aynı döşeği paylaşırız, üstümüzde yamalı yorgan. Döşek dediğin kaput bezinden bir çul, içine mısır yaprağı doldurmuşlar. Eyüp Lisesini birincilikle bitirdik.

Simit, galeta, pişmaniye sattık.

Yıl oldu 1965... Kartaltepe’de bir arsa aldık, bir de gecekondu kondurduk, kurtulduk kiradan. Annem Isparta’dan halı getirir, konu komşuya satar. Günü gelmeden arsa taksitini kapatmaya koşar. Emlakçı (Hacı Recep Amca) bizi sevmiş. “Gelsin Hasan, yanımızda çalışsın” demiş.

Erkenden onun bürosunu açıyoruz, çay demleyip misafir ağırlıyoruz, muhasebe işlerini yapıyoruz.

Hacı Amca Bulgaristan göçmeni, kadastro okumuş zamanında. “Seni çok sevdim evlat” dedi ve kızı ile evlendirdi. İyi ki evlendirmiş.

Neyse doktora yılları ve İngiltere…

Dönüşte Millî Eğitim… Adapazarı’ndan Ankara’ya, Isparta’dan Edirne’ye… Dolaştık durduk.

Gazetemizin kuruluşunda çok uğraştık. Yokluklarla boğuştuk. Gündüz gazetede çalışır, akşamları abone bulmaya çıkardık. Ahh ah; zor ama kıymetli günlerdi.

Hasan Gürbüz Ağabey memleketine âşıktı, Isparta’dan hiç kopmadı. Birkaç dönem gel seni milletvekili yapalım dediler, olmadı.

Isparta’da üniversite açılınca rektörlüğe çağırdılar. Kurucu rektörlük sıkıntılı iş, lakin genç, neşeli, civarı iyi tanıyor.

Muazzam bir yurt binası yaptırdı, Meslek Yüksek Okulu kazandırdı ayrıca...

Halkın içinde, halkın arasında yaşadığı için, onlarla sohbet toplantılarına katıldığı için, onlarla saf tuttuğu için çok sevildi.

Bir cuma günü… Amerikalı misafirlerini yolcu edip namaza koşuyor. Vakit dar, arkadaşı altındaki arabaya güvenip topukluyor. İslamköy’ü geçiyorlar, yol geniş ve sakin ama araç kontrolden çıkıyor, ağaca vurup takla atıyor. Şoförde çizik bile yok ama Hasan Ağabey vefat ediyor.





1996’da aramızdan ayrılan Prof. Dr. Hasan Gürbüz’ün kızı Halime Gürbüz, babasının kurucuları arasında yer aldığı gazetemizde yazıyor.