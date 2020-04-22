Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dönemin Başbakanı Turgut Özal, yaşanan banker krizlerinin önüne geçmek için 1984 yılında Menkul Kıymetler Borsaları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’yi çıkarır. Ardından borsayı kuracak ekip oluşturulur. Muharrem Karslı, Ankara’ya çağrılarak ilk Borsa Başkanı tayin edilir. 26 Aralık 1985’te İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kurulur.

365 milyon liralık bir bütçeyle, Cağaloğlu’ndaki Ziraat Bankasının ikinci ve üçüncü katında çalışmalara başlanır. Daha sonra borsa, Karaköy’deki Erenhan’a taşınır. Dönemin bakanlarından Ekrem Pakdemirli’nin sembolik olarak satışa çıkardığı, Boğaziçi Köprüsü’ne ait gelir ortaklığı senedinin satışıyla ilk gong çalınır. O dönem oldukça yaygın olan tahta sistemi örnek alınarak, 20 hisse senedinde alış-satış talepleri beyaz tahtalara yazılır. Menkul kıymetlerin takası ve saklanması bir süre sonra zorlaşır. Yeni sistem arayışları başlar. Bina da İMKB’ye yetmez. İstinye’de, Turban’a ait kongre binası yeniden yapılarak İMKB binasına dönüştürülür.

Aradan yıllar geçer, tarihler 5 Nisan 2013’ü gösterir. Türkiye’deki borsalar tek bir ad altında toplanır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Altın Borsası, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasını bir araya getiren “Borsa İstanbul Anonim Şirketi” gong töreniyle kurulur. Gongu da, o zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalmıştır. Böylece İMKB tarihe karışır, yerine Borsa İstanbul gelir... Erdoğan, gongu çalarken Borsa İstanbul’u “Tüm iktisadi hayatımızın en önemli noktası olacak” diye tanımlar. Nitekim bugün dünyanın en gelişmiş teknik altyapısına sahip Borsa İstanbul’un büyüklüğü, 1 trilyon 100 milyar liraya ulaşmış durumda...