Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geride bıraktığımız 50 yılda Türkiye’nin nüfusu da hızla yükseldi. 1970 yılında 35 milyon olan nüfus, 2000’de 67,8 milyona çıktı. 2010 senesinde de 73,7 milyonu buldu. 2019’a gelindiğinde ise Türkiye’nin nüfusu; bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin kişi artarak, 83 milyon 155 bine çıktı. Yıllık nüfus artışı binde 14 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019’da;

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (41 milyon 721 bin 136 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,8 (41 milyon 433 bin 861 kişi) olarak kaydedildi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı, yüzde 92,3’ten yüzde 92,8’e yükseldi.

Belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7,2’ye düştü.

İstanbul’un nüfusu 2019’da, bir önceki yıla göre 451 bin artarak, 15 milyon 519 bine ulaştı.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,66’sının ikamet ettiği İstanbul’u; 5 milyon 639 bin ile Ankara, 4 milyon 367 bin ile İzmir, 3 milyon 56 bin kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin ile Antalya izledi.

Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Onu 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane takip etti.

YAŞLI NÜFUS YÜKSELİYOR

Türkiye’de doğurganlık ve ölüm hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

Verilere göre;

2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4’e yükseldi.

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken, 2019 yılında yüzde 67,8’e yükseldi.

Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4’ten yüzde 23,1’e geriledi.

65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı yüzde 7,1’den yüzde 9,1’e yükseldi.

Türkiye’de 2019 yılında çalışma çağındaki her 100 kişiden 34,1’i çocuğa, 13,4’ü de yaşlıya bakıyor.

İSTANBUL’DA 3 BİNE YAKLAŞTI

Kilometrekareye 3 kişi düştü

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2018 yılına göre bir kişi artarak 108 kişiye yükseldi. Nüfus yoğunluğu en yüksek il, kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile İstanbul olurken; ondan sonra 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir geldi. Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli’yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi. Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 320 olarak hesaplandı.

YABANCI SAYISI ARTIYOR

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus, bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak, 2019’da 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 50,8’ini erkekler, yüzde 49,2’sini kadınlar oluşturdu. Yabancı uyruklu nüfus kapsamında; ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, ikamet izni yerine geçen kimlik belgeleri ve adres beyanı olanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan, geçerli adres beyanı olan kişiler değerlendirildi. Kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi sebeplerle üç aydan kısa süreli vize veya ikam etetme iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dâhil edilmedi.