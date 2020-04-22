Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki konut ihtiyacına çözüm üretmek, vatandaşların az peşinat, düşük taksit ve uzun vade imkânlarıyla kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlamak için TOKİ, birçok çalışma gerçekleştiriyor. 2002’den itibaren toplu konut ve kentsel dönüşüm uygulamalarına hız veren kurum, bugüne kadar doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla birçok proje geliştirerek çok sayıda ev, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yaptı. Bu çerçevede son 18 yılda 868 bin 838 konut rakamına ulaşıldı. Böylece yaklaşık 3,5 milyon vatandaş, TOKİ tarafından inşa edilen sağlıklı, güvenli ve nitelikli konutlarda oturuyor. TOKİ ayrıca 23 bin 916 derslikli bin 86 okul, 19 üniversite binası, 993 spor salonu, 71 bin 873 öğrenci kapasiteli 189 yurt, 266 hastane, 96 sağlık ocağı, bin 26 ticari iş yeri, 42 kütüphane, 741 cami, 228 kamu hizmet binası, 19 stadyum ve diğerleri olmak üzere toplam 14 bin 972 sosyal donatıyı ülkeye kazandırdı.

TEK SEFERDE 100 BİN KONUT

Geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda iki ayrı sosyal konut kampanyası düzenlendi. Bu kapsamda 67 ilde 140 projede 50 bin yeni sosyal konut yapımı için 5 Mart 2019’da İstanbul’da düzenlenen “50 Bin Yeni Sosyal Konut” projesinin tanıtım töreninde talep toplanmaya başladı. Projeye 638 bin başvuru yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Evi olmayan alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana kadar bu projeleri yapacağız” hedefi doğrultusunda, 12 Aralık 2019’da da “100 Bin Yeni Sosyal Konut” kampanyası başlatıldı. TOKİ tarihinde bir ilk olan, yatay mimari esaslı kampanyaya, 16 Aralık 2019-15 Ocak 2020’de 1 milyon 200 bin başvuru yapıldı. Konutlar, tabii afetlere dayanıklı, çağdaş hayatla uyumlu, mahalle kültürünün yaşatılacağı, vatandaşların tabiatla buluşacağı, aile ve komşuluk ilişkilerinin canlı tutulacağı yatay mimari anlayışıyla üretiliyor.

TÜRKİYE GENELİNE 129 MİLLET BAHÇESİ

TOKİ, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programları kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda her ile en az bir millet bahçesi yapılması görevini de yürütüyor. Bu kapsamda, 129 projeden Batman, Bursa Eski Stat, Diyarbakır Sur İçkale, Diyarbakır Dicle Vadisi, Elâzığ, Kayaşehir 1. Etap, İstanbul Pendik, Sakarya, Samsun ve Sivas Millet Bahçelerinin inşaatı tamamlanarak açılışı yapıldı. Millet bahçelerinden 14’ünün yapımı devam ederken 13’ü ihalede, beşi ihaleye hazır, 87’si de proje aşamasında bulunuyor. “Daha çok yeşil” anlayışıyla inşa edilmeye başlayan millet bahçeleriyle şehirlere yeni bir değer katılması ve gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkân sağlaması hedefleniyor. Millet bahçelerinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, amfi, spor, oyun, otopark ve bitkisel peyzaj alanları ile millet kıraathaneleri bulunuyor.