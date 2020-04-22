Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) yoluyla son 66 senede ciddi miktarda baraj projesine imza attı. Atatürk, Keban, Karakaya, Gökçekaya ve Atınkaya, Deriner Barajı ve HES, Çine Adnan Menderes Barajı ve HES, Ermenek Barajı ve HES, bu dev tesislerden sadece birkaçı... Dünyanın en büyük üçüncü barajı olma özelliğine sahip olacak Yusufeli’de ise çalışmalar tam gaz sürüyor. Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metre yüksekliği ile Türkiye’nin de en yüksek barajı unvanına sahip olacak. Yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretimi ile, millî ekonomiye senelik 1,2 milyar TL katkı sağlayacak. Baraj, Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde inşa ediliyor. Tamamlandığında ‘çift eğrilikli ince kemer baraj tipi’ kategorisinde dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak. Barajda hâlihazırda 193 metrenin üzerinde gövde yükseliğine ulaşıldı. Projenin 2021’de devreye alınması planlanıyor.

ILISU DÜNYADA İLK

Br diğer önemli ve prestijli proje ise Ilısu Barajı olarak dikkat çekiyor. Bu baraj, önyüzü ‘beton kaplı baraj’ tipinde, dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından dünyada birinci sırada olacak. Ilısu Barajı’nda su tutma işlemlerinin bütün hızıyla sürdüğü belirtilirken bu proje sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye senelik 2,5 milyar TL katkı sağlayacak.

Bir diğer önemli baraj projesi Silvan Projesi de ülke için hayati bir önem taşıyor. Sekiz baraj ve 31 sulama tesisinden oluşan bu projede depolama tesislerinin birer birer tamamlandığı ifade ediliyor. Silvan Barajı, ara depolamaları ile sulama tesislerinin tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile yaklaşık 305 bin kişiye iş imkânı, ekonomiye senede 1,2 milyar TL katkı sağlayacak.

ATATÜRK VE KEBAN

Faaliyette olan Atatürk ve Keban Barajları da Türkiye’nin en önemli projeleri arasında yer alıyor. Atatürk Barajı; Adıyaman ve Şanlıurfa şehirleri arasında Fırat Nehri üzerinde kurulu bulunuyor. GAP içinde yer alan projenin inşaatı 1983 senesinde başlamış, 1992 senesinde de tamamlanmıştı. Keban Baraj Gölü ise Türkiye’nin, Atatürk Barajı’nın gölünden sonra en büyük suni gölü olarak dikkat çekiyor. Baraj gölünün, Murat Nehri Vadisi boyunca uzunluğu 125 kilometre olurken genişliği yer yer değişiyor. Elâzığ şehrinin Keban ilçesinde yer alan bu baraj, 1965-1975 yılları arasında inşa edilmişti.

YER ALTI BARAJLARI

Ülkede sadece yer üstü değil, yer altı barajları konusunda da adımlar atılıyor. İzmir, Aydın, Mardin, Ankara, Konya, Çankırı, Malatya, Elâzığ, Edirne, Tekirdağ, Bartın ve Balıkesir başta olmak üzere birçok şehirde toplam 100 yer altı barajı inşa edilecek. Yüz proje ile yaklaşık 50 milyon metreküp su depolanacak. Bu suyun tamamının içme suyu olarak tahsis edilmesi hâlinde 750 bin kişiye içme suyu sağlanabilecek. Tamamı sulamaya tahsis edilmesi hâlinde ise, 8 bin hektar arazi sulanabilecek. Bu sulamadan da yıllık 60 milyon lira net gelir artışı sağlanabilecek.