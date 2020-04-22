Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Türkiye, uydu ve haberleşme teknolojilerindeki hamlelerini sürdürüyor. Son 18 senede kendi uydusunu yapabilir hâle gelen Türkiye, teknoloji alanında verdiği desteklerle de yol açmaya devam ediyor. Özellikle 5G’ye ilk geçen ülkelerden biri olmak için çalışmalar yapılıyor. Yeni nesil mobil haberleşme teknolojisi 5G, tahminlere göre 2020 yılında kullanılmaya başlayacak. Uluslararası standartları şimdilerde belirlenen 5G’ye yönelik araştırmalar sürerken, Türkiye bu yarışta var olmak için, tüketici konumundan üretici konumuna da geçmek istiyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından; kamu, üniversite, üreticiler, işletmeciler ve ilgili STK’ların iş birliği için “Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu” (5GTR Forum) kurulmuştu. 2016 yılında kurulan bu forum kapsamında 5G konusunda öne çıkan Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerle iş birliği anlaşmaları yapılmıştı.

5GTR Forum organizasyon yapısı altında “Çekirdek Ağ”, “Fiziksel Ağ”, “Hizmet ve Uygulama” ve “Standardizasyon” çalışma grupları bulunuyor. 5G ve ötesi teknolojilere yönelik öncelikler, strateji ve yol haritaları, bu çalışma grupları tarafından belirleniyor. Öte yandan uygulama ve teknolojileri test için; BTK, Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone tarafından, 2017 yılında 5G Vadisi Açık Test Sahası kuruldu. Şu anda 5G Vadisi, çalışma yürütmek isteyen tüm tarafların kullanımına açılarak, altyapı sağlayıcıları tarafından cihaz ve yazılım desteği veriliyor. Birçok kurum, kuruluş ve şirket de 5G Vadisi test şebeke altyapılarında deneme yapıyor. 5G’nin, haziran ayında şebekelerde kullanılmaya hazır hâle getirilmesi hedefleniyor. Ardından frekans ihalesi yapılarak, abone kullanımına sunulacak.

4 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye’de bugün 300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapı bulunuyor. 5G’ye ülkenin her noktasının geçmesi için ihtiyaç duyulan altyapı uzunluğu yaklaşık bir milyon kilometre... Buna ulaşmak için 3-4 milyar dolarlık yatırım yapılacak.