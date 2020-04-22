Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölünmüş yollar sayesinde yakıt ve iş gücünden yıllık 18 milyar TL’nin üzerinde tasarruf sağlandığı ifade ediliyor. Hâlihazırda bölünmüş yollar, toplam yol ağının yüzde 40’ını oluşturuyor. Yapılan yatırımlarla ortalama hızın 40 kilometrelerden 88 kilometreye çıktığı biliniyor. Trafik kazalarında da hayatını kaybeden kişi sayısı, yüzde 71 azaldı. 2020 içerisinde yapımı devam eden otoyolların dışında; 404 kilometre bölünmüş yol, 297 km yap-işlet-devret otoyolunun hizmete verilmesi hedeflenmişti. Açık otoyollar arasında İzmir-Aydın Otoyolu (184 km), İzmir-Çeşme Otoyolu (90 km), Bursa Çevre Yolu (80 km), Kınalı Sakarya Otoyolu (345 km), Ankara Gerede Otoyolu (230 km), Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu (426 km), Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Kurtköy Kesimi (148 km) gibi birçok yol bulunuyor.