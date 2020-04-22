Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 17 yılda köprü yapım çalışmaları kapsamında 313 kilometre uzunluğunda 2 bin 853 adet köprünün yapımı tamamlandı. Öte yandan bin 46 köprünün bakım ve onarımı, 716 adet tarihî köprünün restorasyon projeleri ile 253 tarihî köprünün restorasyon çalışmaları bitirilmişti. Son verilere göre Türkiye’de trafiğe hizmet veren toplam 8 bin 820 adet köprünün uzunluğu, 325 kilometreyi buldu. 2002 öncesinde yapılan yaklaşık 5900 köprü ve viyadüğün yarısı kadar yeni köprü, 17 yılda yapılmış oldu. 2023 yılına kadar da yol ağında toplam 771 km uzunluğunda köprü ve viyadüğün trafiğe hizmet vermesi öngörülüyor.

Yapımı tamamlanan köprülerden bazıları şöyle: Gümüşhane Çevre Yolu Köprüleri, Topça Katlı Kavşağı, TEM Otogar Köprülü Kavşağı, Liman Hal Köprülü Kavşağı (Mersin-Adana), Bünyan Köprülü kavşağı, Kâhta Köprüsü, Murat Nehri Köprüsü, Karşıyaka Kavşak Köprüsü, Pınarbaşı-Sarız Köprüsü, Nissibi Köprüsü... Yapımı süren köprüler arasında da; Eyiste Viyadüğü, Trabzon Şehir Geçişi Kanuni Bulvarı Köprüleri, Hasankeyf-2 Köprüsü, Diyarbakır Köprülü Kavşağı, Devegeçidi Köprüsü, Zarova Köprüsü, Ilgın Hastane Köprüsü, Kömürhan Köprüsü, Tohma Köprüsü, Çayırhan Köprüsü ve Ordu çevre yolu köprüleri bulunuyor.