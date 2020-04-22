Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FARUK GÜRGÜR AMCA

“Aşkale’de görev yaptığımız sırada İstanbul’dan İhlas Vakfının yayınlarından getirdiğim kitapları herkes isterdi. Yetiştiremezdim.

Sonra Hakikat gazetesi çıktı. On beş günde bir geliyordu. Elli abonem vardı. 1972’te Türkiye gazetesi başladı. Sırrı Amca vardı… Sırrı Amca ve ben… Gazete Sırrı Amca’nın marangozhanesine geliyordu. Oradan alıp dağıtıyordum.

Enver Ören Ağabey bana “Sırrı Amca’nın yardımcısı” demişti. Benim için en büyük paye…

Enver Ağabey’i çok seviyorum. Evliya edebine sahipti. Cahil olduğum için çok anlamam ama evliya terbiyesi vardı Enver Ağabey’de...

Şu aralar hastayım, evdeyim. Çok dua ediyorum Mücahid Ağabey, Enver Ağabey ve mübarek kayınpederine… Onların kitaplarından öğrendik dinimizi… O kadar çok kıymetli kitap bıraktılar ki, sürekli onları okuyorum. Bize bırakılmış gerçek bir hazine... Kıymetini bilen ve okuyan için. Çok büyük bir nimet…

Gazetemizin sahibi Enver Ağabey’le her zaman ve kolay görüşürdük. Bazen Kuzuluk devre mülkte, bazen İstanbul’da…

İyi insanlar iyi atlara bindiler, gittiler. Şimdi biz kavuşma gününü bekliyoruz.” Erzincan İHA



Hakikat’i dağıttı

Bu günlerde biraz hasta olan Faruk Gürgür Amca, iki sene “Hakikat” ismiyle çıkan Türkiye gazetesinin ilk dağıtıcısı…