Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da yaşayan 49 yıllık Türkiye gazetesi abonesi Şükrü Ferik, “Gazeteyi okumadığım gün hasta oluyorum, bir yanım eksikmiş gibi hissediyorum” dedi.

Kurulduğu 1970 yılından itibaren Türkiye gazetesi abonesi olan Ferik, gazetemiz ile ilgili enteresan şeyler anlattı. 1944 doğumlu olduğunu ve Bursa’da yaşadığını ifade eden Şükrü Ferik “Ben 75 yaşındayım, Türkiye gazetesini kurulduğundan itibaren okuyorum. Bu gazeteden çok istifade ediyorum. Ölünceye kadar da okuyacağımı taahhüt ediyorum. Bu gazete benim evladım gibi oldu. Bütün sayfalarını titizlikle okuyorum. İslamiyeti doğru anlatan bilgileri ihtiva eden Bizim Sayfa bölümünden günlük manevi gıdamızı alıyoruz. Bu gazeteyi okumayı geciktirdiğimde sanki hasta oluyorum. Bir yanım eksikmiş gibi hissediyorum. Türkiye gazetesi Türk insanına ehlisünnet yolunu yaydı. Medyada Türkiye gazetesinin yeri doldurulamaz. Bir insan hiçbir kitabı okumasa, sadece Türkiye gazetesini okumakla mükemmel bir insan olur. Türkiye gazetesi okuyan ahlakıyla belli olur” dedi.

Burak Türker BURSA İHA