Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UNUTULMAZ MANŞETLERE İMZA

Meslektaşları kusura bakmasın; hiç tartışmasız, bugün Ankara’nın en başarılı, en “kulis koklayan”, en çok haber atlatan ismi, Yücel Kayaoğlu’dur.

“Bugün” lafın gelişi... Çok uzun zamandır böyle aslında.

“Ankara haber yapar, İstanbul gazete yapar” geleneğinin bir numaralı temsilcisidir Kayaoğlu.

Geride bıraktığı “hatırı sayılır” meslek yolculuğu içinde pek çok unutulmaz manşete imza attı tecrübeli gazeteci.

BÜRO KANATLARININ ALTINDA

Büyük iş yapanlar bu “zaferlerini” önemsemedikçe daha da büyürler.

Yücel Kayaoğlu parlak kariyerine rağmen ortalıkta görünmeyi sevmez.

(Küçük bir sır; bir tarihte Medya Grup Başkanı’mızın “Bunca başarılı işe imza atıyorsun, sabahları televizyonda da anlatsana haberlerini” teklifine bin bir özür beyan ederek uzak durmuştur ekrandan.)

Devlet adamlarının, iş adamlarının gezilerinden hazzetmez.

Piyasaya karşı oluşturduğu “sert görüntü kalkanını” delebilen şanslı dostları, onun ne kadar kırılgan ve duygulu olduğunu bilir.

GENÇ GAZETECİLERİN ÖĞRETMENİ

Yücel Kayaoğlu, Türkiye gazetesinin Ankara Bürosundan yıllar içinde gelip geçen genç gazetecilere öğretmenlik yaptı.

Hâlen gazete ve televizyonlarda, devlet ve özel sektörün çeşitli kurumlarının basın bürolarında çalışan pek çok Ankara gazetecisi onun “rahleitedrisinden” geçmiştir.

Bugün de Ankara büromuzun yazı işleri bölümü onun kanatları altındadır.

Nasıl haber yapılacağını, nasıl soru sorulacağını, misafire nasıl davranılacağını anlatır durur.

O HEP ORADA

Yücel Kayaoğlu, bir tatil beldesinin gazete bayii gibi. Senelerdir cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, parti başkanları, milletvekilleri, bürokratlar Türkiye’nin “sevimli siyaset kasabasına” gelir, günlerini doldurup gider, Yücel ise küçük dükkânında onlara kâh yoldaşlık eder kâh uyarır, mutluluğuna, matemine katılır, birilerini gönderir, yeni birileri gelir. Bu devran senelerdir döner durur ama tecrübeli gazeteci hep oradadır.

Meclis’in kürsüsü kadar demirbaştır neredeyse.

