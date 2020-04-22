Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeki Müren’in bir şarkısı vardır, hatırlarsınız.

“Yıllar var ki biz seninle / Bakışarak konuşuruz / Sevdalanmış kalbimizle/ Rüyalarda buluşuruz / Bu şarkıyla kavuşuruz”

Türkiye’nin hizmete hasreti şarkıda anlatılanlar gibi.

Biz de o özlemi çağrıştıran üç manşet attık. Üstelik bir sene içinde.

Birincisi, 14 Temmuz 2006 tarihine ait. Türkiye’yi enerji koridoru hâline getiren önemli projelerden Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı faaliyete geçti. Anlaşması 1999 yılında yapılan boru hattı, Hazar bölgesindeki petrolü dünya pazarına ulaştırdı. Rüya gerçek oldu.

İkincisi, 24 Ocak 2007. İstanbul ile Ankara arasındaki yol, kışın kâbusa dönüyor, Türkiye’nin iki büyük şehrine ulaşım kar sebebiyle Bolu Dağı’nda duruyordu. Dramın bitmesi için 1993 yılında Bolu Dağı Tüneli’nin temeli atıldı. Fakat aradan seneler geçti, bir türlü bitmedi. Şehir efsanesine dönen tünel 14 sene sonra açıldı. Rüya gerçek oldu.

Üçüncü 8 Nisan 2007... Tam 20 senedir bitirilemeyen Karadeniz Otoyolu hizmete girdi. İlk ihalesi 1987’de yapılan yol; 15 hükûmet, dört cumhurbaşkanı, dokuz ayrı başbakan gördü ama bitirilemedi. O da AK Parti’ye nasip oldu. Kurdeleyi kesen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan “Yeni hedef, bu yolu uzatıp üçüncü köprüyle birleştirmek” dedi. Dediğini yaptı. Rüya gerçek oldu.

Bunlar Türkiye’nin mega projelerine giden yolun ilk adımlarıydı.