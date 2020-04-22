Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: Toplumumuzun değerlerini önceleyen yayın politikasıyla 50 yıldır okuyucularına seslenen Türkiye gazetesinin yeni yaşını Türk Telekom adına kutlar, geçmişten bugüne gazeteye emeği geçen tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunarım. Yarım asrı aşan tarihiyle Türk basınında köklü bir yer edinen Türkiye gazetesinin, millî sorumluluk anlayışıyla yürüttüğü haberciliğinin bundan sonraki süreçte de layıkıyla devam edeceğine inancımız tamdır. Altın yılınız hayırlı uğurlu olsun!
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: Türkiye’nin altın yılı hayırlı uğurlu olsun
22.04.2020 - 01:30 | Son Güncelleme: 22.04.2020 - 01:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
"Yarım asrı aşan tarihiyle Türk basınında köklü bir yer edinen Türkiye gazetesinin, millî sorumluluk anlayışıyla yürüttüğü haberciliğinin bundan sonraki süreçte de layıkıyla devam edeceğine inancımız tamdır"
Etiketler : Türkiye Gazetesi,Türk Telekom,Ümit Önal,
698343 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/698343.aspx
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