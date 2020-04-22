Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: Toplumumuzun değerlerini önceleyen yayın politikasıyla 50 yıldır okuyucularına seslenen Türkiye gazetesinin yeni yaşını Türk Telekom adına kutlar, geçmişten bugüne gazeteye emeği geçen tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunarım. Yarım asrı aşan tarihiyle Türk basınında köklü bir yer edinen Türkiye gazetesinin, millî sorumluluk anlayışıyla yürüttüğü haberciliğinin bundan sonraki süreçte de layıkıyla devam edeceğine inancımız tamdır. Altın yılınız hayırlı uğurlu olsun!