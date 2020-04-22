Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş “Medya; bilginin sınırlarının kalktığı bir dünyada gücünü yerelden alan, demokrasimizin en temel kurumlarındandır. Türkiye gazetesi de bu minvalde faaliyet gösteren yayın organlarından biridir. Bölgelere özel sayfaları ile aynı zamanda ülkemizin en büyük yerel gazetesi unvanını da hak eden Türkiye gazetesinin istikrarlı bir çizgide, ilkelerinden taviz vermeden, objektif ve doğru habercilikle yayın hayatında 50 yılı geride bırakması takdire şayan bir hadisedir” dedi.

Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu münasebetle Türkiye gazetesine; tarihin, kültürün, sanayinin, tabiatın velhasıl bütün güzelliklerin şehri olan Bursa’mıza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.

ÇİZGİSİNİ BOZMADI

Yıllardır her gün aksatmadan takip ettiğim Türkiye gazetesinin, üstlendiği çizgiyi bozmadan halkımıza ulaşmasında emeği geçen yönetici ve çalışanlarına başarı dileklerimi sunuyorum.

HER GÜN 2.500 KİŞİYE İKİ ÖĞÜN SICAK YEMEK

Bursa’da virüs salgını sebebiyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, engelliler ve kronik rahatsızlığı bulunanlar, Büyükşehir Belediyesi’nin her gün adreslerine teslim ettiği iki öğün sıcak yemek ile karantina günlerini zorlanmadan geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın Türkiye’nin en önemli sanayi şehirlerinden biri olduğunu ve yurt dışından birçok misafiri ağırladığını vurgulayarak, sokağa çıkmanın bazı vatandaşlar için hayati risk taşıdığını söyledi. Salgına karşı devlet kanadından yapılan tavsiyelerin mutlak surette uygulanması gerektiğini belirten Başkan Aktaş “Sıcak yemeklerinden meyve ve tatlılarına varana kadar, dezavantajlı durumdaki hemşerilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Gayretimiz sonuna kadar sürecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

ULAŞIMDA HİJYEN SEFERBERLİĞİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsün Türkiye’de ilk görüldüğü andan itibaren toplu taşıma araçlarında 15 günde bir yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarını haftada bire indirirken Burulaş bünyesindeki tüm otobüs ve metro vagonları ayrıca her gün deterjanla temizleniyor. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu tarihî bölgeler, sultan külliyeleri, türbeler, tarihî çarşılar başta olmak üzere bütün şehirde dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak yapılıyor.

SALGINDA 7/24 HİZMET

Yeni tip koronavirüs pandemisinin başladığı ilk günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi çatısı altında oluşturulan Vefa Destek Gurubu hafta sonunda da çalışmalarına kesintisiz devam etti. Günlük ortalama 8-10 bin çağrıya cevap veren Büyükşehir ekipleri, sokağa çıkma yasağına hazırlıksız yakalanan vatandaşların imdadına yetişti. BESAŞ ekmek üretim çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar günlük ekmek ihtiyaçlarını mahallelerindeki fırınların yanı sıra BESAŞ büfelerinden de kolaylıkla temin etme imkânı buldu. Bunun yanında günde 2.500 kişiye iki öğün olarak ulaştırılan sıcak yemek servisleri, pazar filesi, erzak ve hijyen kolisi dağıtımları, evde bakım hizmetleri de sokağa çıkma yasağına rağmen kesintisiz devam etti.

MASKE ÜRETİYORLAR

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSMEK bünyesinde kurulan tesiste, günlük 10 bin kapa-siteli maske üretimine başlandı. Aynı zamanda cerrahi müdahale önlüğünün de imal edildiği atölyeden çıkan ürünleri öncelikle kendi ihtiyaçları için kullanacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kapasitenin artmasıyla birlikte diğer kurum ya da kişilere de maske desteğinde bulunabileceklerini söyledi.